МВД Дагестана сообщило подробности ДТП с бронетранспортером

Около 14:00 на 806-м километре федеральной автодороги «Кавказ», на территории Махачкалы, 38-летний местный житель, управляя бронетранспортером БТР-80, по предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства совершил наезд на автомобиль Lada Priora под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, остановившийся на запрещающий сигнал светофора.