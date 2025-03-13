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МВД Дагестана сообщило подробности ДТП с бронетранспортером

Сотрудники Госавтоинспекции Дагестана разбираются в обстоятельствах ДТП с участием БТР в Махачкале, в результате которого погиб человек.

Источник: Аргументы и факты

Около 14:00 на 806-м километре федеральной автодороги «Кавказ», на территории Махачкалы, 38-летний местный житель, управляя бронетранспортером БТР-80, по предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства совершил наезд на автомобиль Lada Priora под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель «Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, говорится в сообщении республиканской Госавтоинспекции.