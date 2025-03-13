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Губернатор одного из регионов узнал от военных об угрозе атаки ВСУ

В Саратовской области существует угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин со ссылкой на поступившую к нему информации от представителей Минобороны РФ.

Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в Саратовской области.

В Саратовской области существует угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин со ссылкой на поступившую к нему информации от представителей Минобороны РФ.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — сообщил Бусаргин. Заявление губернатора опубликовано в его официальном telegram-канале.

Саратовская область подвергалась атаке БПЛА 13 марта. Тогда были повреждены здания, но обошлось без пострадавших.