Губернатор одного из регионов узнал от военных об угрозе атаки ВСУ

Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в Саратовской области.
В Саратовской области существует угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин со ссылкой на поступившую к нему информации от представителей Минобороны РФ.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — сообщил Бусаргин. Заявление губернатора опубликовано в его официальном telegram-канале.
Саратовская область подвергалась атаке БПЛА 13 марта. Тогда были повреждены здания, но обошлось без пострадавших.