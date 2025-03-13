Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ранее судимого мужчину задержали по подозрению в убийстве оппонента во время ссоры в гостинице в Москве

Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в гостинице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”). По данным следствия, в вечернее время 13 марта 2025 года фигурант, находясь в гостинице, расположенной на ул. Дубининская в Москве, напал на своего знакомого и нанес ему не менее трех ножевых ранений, а после скрылся с места происшествия. Следователями столичного СК и оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался ранее судимый знакомый потерпевшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу.