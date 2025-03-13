Ранее судимого мужчину задержали по подозрению в убийстве оппонента во время ссоры в гостинице в Москве

«Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”). По данным следствия, в вечернее время 13 марта 2025 года фигурант, находясь в гостинице, расположенной на ул. Дубининская в Москве, напал на своего знакомого и нанес ему не менее трех ножевых ранений, а после скрылся с места происшествия. Следователями столичного СК и оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался ранее судимый знакомый потерпевшего», — говорится в сообщении.