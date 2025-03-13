Журналист «Коммерсанта» попал под обстрел ВСУ в Курской области

Фотокорреспондент газеты «Коммерсант» Анатолий Жданов оказался под огнем украинских вооруженных сил в селе Казачья Локня, расположенном в Суджанском районе Курской области.
По его словам, кассетный боеприпас разорвался всего в 15 метрах от него. Рядом находилась съемочная группа телеканала «Звезда», и, к счастью, никто из журналистов не пострадал в результате обстрела.
Жданов рассказал, что, когда раздался первый взрыв, он мгновенно упал на землю, после чего побежал в ближайший дом, где он и другие члены съемочной группы укрылись в подвале. В это время произошел второй взрыв, который, по словам военкора «Звезды» Антона Войтовича, произошел всего в 50 метрах от них.
Кроме русских журналистов, в момент обстрела на месте происшествия находились и французские корреспонденты, которым также удалось вовремя укрыться в ближайшем доме. Обстрел пришелся на место, где проводилась эвакуация местных жителей.
Ранее внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка. Еще 5 сотрудников СМИ получили ранения.