Журналист «Коммерсанта» попал под обстрел ВСУ в Курской области

Жданов рассказал, что, когда раздался первый взрыв, он мгновенно упал на землю, после чего побежал в ближайший дом, где он и другие члены съемочной группы укрылись в подвале. В это время произошел второй взрыв, который, по словам военкора «Звезды» Антона Войтовича, произошел всего в 50 метрах от них.