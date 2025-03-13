В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов

Украинские боевики атаковали Саратовскую область вечером 13 марта. Информация об угрозе беспилотных летательных аппаратов поступила в 23:00. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, с 22:30 в аэропорту областной столицы действуют временные ограничения, сообщили в Росавиации.
С этого времени воздушные суда не могут приземляться в районе аэропорта. Они также не совершают посадок в воздушной гавани Саратова. Ограничения введены для обеспечения безопасности перелетов.
Саратовский аэропорт закрывали также утром 13 января. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. Меры предприняты из-за предупреждения об атаке БПЛА на регион.