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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов

По данным Росавиации, с 22:30 13 марта в аэропорту Саратова введены временные ограничения.

Украинские боевики атаковали Саратовскую область вечером 13 марта. Информация об угрозе беспилотных летательных аппаратов поступила в 23:00. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, с 22:30 в аэропорту областной столицы действуют временные ограничения, сообщили в Росавиации.

С этого времени воздушные суда не могут приземляться в районе аэропорта. Они также не совершают посадок в воздушной гавани Саратова. Ограничения введены для обеспечения безопасности перелетов.

Саратовский аэропорт закрывали также утром 13 января. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. Меры предприняты из-за предупреждения об атаке БПЛА на регион.