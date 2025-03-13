Стала известна судьба Фридмана, оказавшегося под санкциями ЕС

Ранее Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Фридмана и Авена о снятии с них санкций за период с февраля 2022 года по март 2023 года. Однако для исключения предпринимателей из черного списка ЕС необходимо отдельное решение Совета организации. Венгрия также выступила с угрозой заблокировать продление санкций ЕС против около двух тысяч российских граждан, если из санкционного списка не будет исключен Фридман.