ЕС снимет санкции с некоторых россиян

«ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы (14 марта — прим. URA.RU). Она откроет путь к шестимесячному продлению санкций после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта», — цитирует свои источники Bloomberg. Конкретные имена и фамилии не раскрываются.