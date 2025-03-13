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ЕС снимет санкции с некоторых россиян

Евросоюз одобрил предложение Венгрии об исключении из списка санкций трех российских бизнесменов. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями переговоров.

Будапешт попросил исключить из санкционных списков трех граждан РФ.

Евросоюз одобрил предложение Венгрии об исключении из списка санкций трех российских бизнесменов. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями переговоров.

«ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы (14 марта — прим. URA.RU). Она откроет путь к шестимесячному продлению санкций после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта», — цитирует свои источники Bloomberg. Конкретные имена и фамилии не раскрываются.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, призывал Европу подумать о судьбе антироссийских санкций после прекращения огня на Украине, передает телеканал 360. Москва в ответ на 16-й пакет европейских санкций расширили список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, напоминает «Национальная служба новостей».