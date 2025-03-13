Два возгорания тушат в Ростове

В Ростове-на-Дону в эти минуты тушат два возгорания вблизи Ботанического сада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, вызовы поступили в 22:14. В первом случае огонь разгорелся в районе пересечения улицы Локомотивной и переулка Озимого, во втором случае — в районе пересечения улицы Маркова и улицы 12-го февраля.
В тушении первого пожара от МЧС задействовали девять человек и две автоцистерны. На месте второго возгорания работают четыре человека, используется одна единица спецтехники.