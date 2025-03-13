Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два возгорания тушат в Ростове

Тушение пожара ведется в районе Ботанического сада в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в эти минуты тушат два возгорания вблизи Ботанического сада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, вызовы поступили в 22:14. В первом случае огонь разгорелся в районе пересечения улицы Локомотивной и переулка Озимого, во втором случае — в районе пересечения улицы Маркова и улицы 12-го февраля.

В тушении первого пожара от МЧС задействовали девять человек и две автоцистерны. На месте второго возгорания работают четыре человека, используется одна единица спецтехники.