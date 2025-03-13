Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Саратова объявлен план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. План «Ковёр» объявлен для обеспечения безопасности полётов воздушных судов.

Источник: Life.ru

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — гласит заявление федерального агентства.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, от Министерства обороны поступила информация об угрозе атаки БПЛА.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал чиновник.

Напомним, что в период с 21:30 до 22:30 силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией РФ. Дроны удалось сбить над Воронежской и Белгородской областями.