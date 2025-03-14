На Украине заявили о желании Зеленского купить российское оборудование

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ему предлагали поддержать законопроект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. По его словам, взамен на это ему обещали воздержаться от введения санкций против него.