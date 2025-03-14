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На Украине заявили о желании Зеленского купить российское оборудование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования, которое было произведено в РФ, для нужд Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Зеленский подписал указ о закупке российского оборудования для АЭС у Болгарии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования, которое было произведено в РФ, для нужд Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«[Зеленский] подписал закон № 11392 о покупке российского атомного хлама за миллиард долларов», — рассказал Железняк. Свое заявление он опубликовал в личном telegram-канале.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ему предлагали поддержать законопроект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. По его словам, взамен на это ему обещали воздержаться от введения санкций против него.