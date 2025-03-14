Двое фигурантов дела о взятках на «Балтзаводе» арестованы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Двое фигурантов дела о взятках от рабочих на «Балтзаводе» арестованы, троим избран домашний арест, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов Петербурга.
«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ираклия Одишарии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “в” части 5 статьи 290 (взятка) УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ, частью 2 статьи 290 УК РФ», — сообщает пресс-служба.
Такая же мера пресечения избрана в отношении Дената Тлеубаева. Домашний арест определен Алексею Шаганову, Сергею Ляховичу и Сергею Чигодайкину. Все они сотрудники «Балтийского завода», мастера малярного участка достроечно-малярного цеха и мастера участка по корпусно-достроечной части сдаточной команды заказа.
Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов «Балтийского завода», где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется три эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда.
В пресс-службе судов добавили, что срок избрания меры пресечения у всех фигурантов по 10 мая.