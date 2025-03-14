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В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей

⁠МАХАЧКАЛА, 14 мар — РИА Новости. Бывший директор, ныне заместитель директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсервис» арестован в Дагестане по уголовному делу об ущербе государству на 9 миллиардов рублей в результате транспортировки твердых коммунальных отходов на несанкционированную свалку, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Источник: © РИА Новости

Ранее в МВД Дагестана сообщили о задержании директора МАУ «Горсервис», который, по данным правоохранителей, с февраля 2021 по май 2023 года по предварительному сговору с сотрудниками администрации Дербента осуществлял незаконную транспортировку ТКО с территории города на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер Дербентского района, не входящую в схему размещения мест накопления отходов. Ущерб государству от этих действий оценили в сумму более 9 миллиардов рублей. Источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщал, что задержанный — Шамиль Гагаев, который сейчас занимает должность замдиректора учреждения.

«Кировский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя директора МАУ “Служба городского сервиса” городского округа “город Дербент”, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами “в”, “г” и “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Районный суд, изучив материал, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, то есть до 10 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно материалам дела, подозреваемый давал работникам МАУ «Горсервис» указания о транспортировке отходов на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер для повышения показателей и экономии автомобильного топлива за счет уменьшения расстояния перевозки ТКО. Эти действия повлекли причинение почвам как объекту охраны окружающей среды вред на сумму более 9,2 миллиарда рублей.