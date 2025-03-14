В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей

Ранее в МВД Дагестана сообщили о задержании директора МАУ «Горсервис», который, по данным правоохранителей, с февраля 2021 по май 2023 года по предварительному сговору с сотрудниками администрации Дербента осуществлял незаконную транспортировку ТКО с территории города на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер Дербентского района, не входящую в схему размещения мест накопления отходов. Ущерб государству от этих действий оценили в сумму более 9 миллиардов рублей. Источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщал, что задержанный — Шамиль Гагаев, который сейчас занимает должность замдиректора учреждения.