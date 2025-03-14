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Полиция ликвидировала наркопритон в квартире жилого дома в Бирюлево Восточном

Оперуполномоченные отдела МВД России по столичному району Бирюлево Восточное ликвидировали притон для потребления наркотических средств, сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что ранее судимая 28-летняя местная жительница систематически предоставляла свою квартиру на ул. Бирюлевская наркозависимым лицам для потребления ими запрещенных средств. В результате обследования квартиры подозреваемой обнаружены предметы, свидетельствующие о регулярном употреблении наркотических средств. Кроме собственницы, в помещении находился еще один гражданин. Он и хозяйка квартиры были направлены на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение о привлечении их к административной ответственности», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.