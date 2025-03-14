Полиция ликвидировала наркопритон в квартире жилого дома в Бирюлево Восточном

«Предварительно установлено, что ранее судимая 28-летняя местная жительница систематически предоставляла свою квартиру на ул. Бирюлевская наркозависимым лицам для потребления ими запрещенных средств. В результате обследования квартиры подозреваемой обнаружены предметы, свидетельствующие о регулярном употреблении наркотических средств. Кроме собственницы, в помещении находился еще один гражданин. Он и хозяйка квартиры были направлены на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение о привлечении их к административной ответственности», — говорится в сообщении.