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Пожар в районе ботанического сада в Ростове ликвидирован

Власти Ростова сообщают о ликвидации возгорания в районе ботанического сада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону потушен пожар, который разгорелся в районе ботанического сада. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы города Александра Скрябина.

— По информации оперативных служб, пожар в Ленинском районе ликвидирован, — написал сити-менеджер в 0:47. — Благодарю службы экстренного реагирования за оперативную работу.

Напомним, о возгорании в районе ботанического сада стали сообщать жители Ленинского района Ростова-на-Дону поздно вечером в четверг, 13 марта. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, загорелась территория в районе улиц Маркова и 12 февраля. Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в 22:14. К месту выехала бригада сотрудников МЧС.

Одновременно ростовчане сообщили о еще одном возгорании — на пересечении улицы Локомотивной и Озимого переулка. На борьбу с огнем были направлены два пожарных расчета.