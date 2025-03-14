Пожар в районе ботанического сада в Ростове ликвидирован

В Ростове-на-Дону потушен пожар, который разгорелся в районе ботанического сада. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы города Александра Скрябина.
— По информации оперативных служб, пожар в Ленинском районе ликвидирован, — написал сити-менеджер в 0:47. — Благодарю службы экстренного реагирования за оперативную работу.
Напомним, о возгорании в районе ботанического сада стали сообщать жители Ленинского района Ростова-на-Дону поздно вечером в четверг, 13 марта. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, загорелась территория в районе улиц Маркова и 12 февраля. Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в 22:14. К месту выехала бригада сотрудников МЧС.
Одновременно ростовчане сообщили о еще одном возгорании — на пересечении улицы Локомотивной и Озимого переулка. На борьбу с огнем были направлены два пожарных расчета.