В Караганде назвали нарушения на шахте Костенко, где погибли 46 человек

На скамье подсудимых 10 работников шахты — это руководители и инженерно-технический персонал. Их обвиняют в нарушении техники безопасности при ведении горных работ, повлекшем гибель людей, передает «КТК».
По данным следствия, директор шахты игнорировал основные правила безопасности. На участке не проводили вентиляцию. Как результат — скопилось огромное количество угольной пыли и метана.
Сам пожар возник из-за искры от механического трения на конвейере. Обвиняемые закупали неподходящее оборудование, которое устанавливали сами шахтеры кустарным методом вместо сертифицированных мастеров.
Экономили практически на всем, при этом план по добыче угля вели с превышением нормы.
Трагедия произошла в октябре 2023 года. Сначала под землей зафиксировали возгорание, затем прогремел мощный взрыв. Ударная волна достигла 6 км. ЧП обернулось беспрецедентным количеством жертв — 46 погибших горняков.
Предварительное слушание по данному делу прошло 4 марта 2025 года.