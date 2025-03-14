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В Караганде назвали нарушения на шахте Костенко, где погибли 46 человек

13 марта в административном центре Карагандинской области началось главное судебное разбирательство по трагедии на шахте Костенко, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Караганды

На скамье подсудимых 10 работников шахты — это руководители и инженерно-технический персонал. Их обвиняют в нарушении техники безопасности при ведении горных работ, повлекшем гибель людей, передает «КТК».

По данным следствия, директор шахты игнорировал основные правила безопасности. На участке не проводили вентиляцию. Как результат — скопилось огромное количество угольной пыли и метана.

Сам пожар возник из-за искры от механического трения на конвейере. Обвиняемые закупали неподходящее оборудование, которое устанавливали сами шахтеры кустарным методом вместо сертифицированных мастеров.

Экономили практически на всем, при этом план по добыче угля вели с превышением нормы.

говорится в репортаже

Трагедия произошла в октябре 2023 года. Сначала под землей зафиксировали возгорание, затем прогремел мощный взрыв. Ударная волна достигла 6 км. ЧП обернулось беспрецедентным количеством жертв — 46 погибших горняков.

Предварительное слушание по данному делу прошло 4 марта 2025 года.