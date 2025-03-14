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Бусаргин: силы ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью

В воздушной гавани Саратова сняты ограничения.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Саратовской областью, проинформировал Роман Бусаргин.

Губернатор уточнил, что угроза атаки беспилотников снята.

«Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА. Угроза снята», — написал он в Telegram.

В «Росавиации» заявили, что в воздушной гавани Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушёл” один самолёт», — рассказал представитель федерального агентства Артём Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения были установлены для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.