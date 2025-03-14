На турбазе около Байкала потушили пожар

«Пожар полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало. В результате сгорели одноэтажный гостиничный дом на площади 180 кв. метров и три двухэтажных гостиничных дома на общей площади 144 кв. метров», — сообщили в ведомстве.