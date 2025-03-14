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На турбазе около Байкала потушили пожар

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на территории гостиничного комплекса в селе Максимиха в Бурятии, расположенного на берегу Байкала. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало. В результате сгорели одноэтажный гостиничный дом на площади 180 кв. метров и три двухэтажных гостиничных дома на общей площади 144 кв. метров», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, устанавливаются причины возникновения пожара.

Вечером 13 марта поступило сообщение, что в селе Максимиха произошло возгорание гостиницы «Байгал-Шале». На месте работали личный состав 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ и добровольцы — всего 12 человек. Было задействовано четыре единицы техники.