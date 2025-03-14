На турбазе около Байкала потушили пожар

«Пожар полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало. В результате сгорели одноэтажный гостиничный дом на площади 180 кв. метров и три двухэтажных гостиничных дома на общей площади 144 кв. метров», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, устанавливаются причины возникновения пожара.
Вечером 13 марта поступило сообщение, что в селе Максимиха произошло возгорание гостиницы «Байгал-Шале». На месте работали личный состав 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ и добровольцы — всего 12 человек. Было задействовано четыре единицы техники.