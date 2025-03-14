Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта

В основу его дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от топов «Телта», материалы дела направлены для рассмотрения в этот же суд. По словам его адвоката Максима Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Оба — и Шамарин, и Оглоблин — находятся в СИЗО.