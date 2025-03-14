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Дело генерала Шамарина о взятке начнут слушать 25 марта

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Шамарина назначено на 25 марта в 14.00.

Осенью генерал признал вину в получении взятки в 36 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2019—2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В этот же период начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода “Телта” Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

В основу его дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от топов «Телта», материалы дела направлены для рассмотрения в этот же суд. По словам его адвоката Максима Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Оба — и Шамарин, и Оглоблин — находятся в СИЗО.