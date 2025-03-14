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Экс-глава поселка в Слюдянском районе ответила за превышение полномочий

Бывшая глава потратила деньги на освещение на ремонт кабинета.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава поселка в Слюдянском районе ответила за превышение должностных полномочий. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области, до этого руководитель уже привлекалась к ответственности за служебный подлог.

— В декабре 2019 года женщина заключила контракт с ИП на покупку и установку восьми фонарей в одной из деревень района. После этого она подписала документы, подтверждающие, что работы были выполнены в срок, — пишут в информационном агентстве.

Только вот освещение так и не появилось. Экс-глава потратила деньги на ремонт своего кабинета. В итоге районному бюджету был нанесен ущерб в 236 тысяч рублей. На суде чиновница призналась и вернула эту сумму. Вдобавок суд назначил ей штраф в 300 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Маркова под Иркутском жители терпят невыносимый запах канализации.