Экс-глава поселка в Слюдянском районе ответила за превышение полномочий

Только вот освещение так и не появилось. Экс-глава потратила деньги на ремонт своего кабинета. В итоге районному бюджету был нанесен ущерб в 236 тысяч рублей. На суде чиновница призналась и вернула эту сумму. Вдобавок суд назначил ей штраф в 300 тысяч рублей.