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Аэропорт Сочи приостановил работу из соображений безопасности

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для того, чтобы обеспечить безопасность, рассказали в Росавиации.

Из-за временных ограничений аэропорт Сочи не принимает и не выпускает рейсы.

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для того, чтобы обеспечить безопасность, рассказали в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Артема Кореняко. Оно опубликовано в его официальном telegram-канале.

Этой же ночью приостанавливал работу аэропорт Саратов (Гагарин). Из-за этого задержали ряд рейсов, в том числе до Сургута (ХМАО).

Обновлено в 05:55:

Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 30 минут после закрытия. Об этом также сообщил Кореняко.