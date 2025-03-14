Аэропорт Сочи приостановил работу из соображений безопасности

Из-за временных ограничений аэропорт Сочи не принимает и не выпускает рейсы.
Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для того, чтобы обеспечить безопасность, рассказали в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Артема Кореняко. Оно опубликовано в его официальном telegram-канале.
Этой же ночью приостанавливал работу аэропорт Саратов (Гагарин). Из-за этого задержали ряд рейсов, в том числе до Сургута (ХМАО).
Обновлено в 05:55:
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 30 минут после закрытия. Об этом также сообщил Кореняко.