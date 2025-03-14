В аэропорту Сочи введён план «Ковёр»

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в публикации.
Ранее ограничения вводились и в аэропорту Саратова на фоне атаки украинских беспилотников. Спустя несколько часов план «Ковёр» был отменён.
В аэропорту Сочи (код ИКАО: URSS) в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» объявлен в 02:53 мск, сообщили в Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в публикации.
Ранее ограничения вводились и в аэропорту Саратова на фоне атаки украинских беспилотников. Спустя несколько часов план «Ковёр» был отменён.