Санкции против России и контракт с «Газпромом»: о чем до сих пор молчали США

О том, что срок окончания лицензий существенно затормозит работу по получению российской стороной нефтегазовых доходов, предупредил экс-сотрудник американского Госдепа Эдвард Фишман. Он работал над пакетом ограничений против РФ в 2014 году. «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод, отраслевой трейдер или кто-то, кто покупает российский газ, и ваш банк хочет платить России за нефть и газ в долларах (или любой другой западной валюте), вам будет очень трудно это сделать», — отметил он в интервью Bloomberg.