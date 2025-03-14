Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ снова захватить Суджу

У президента Украины Владимира Зеленского не хватит ресурсов и армии для того, чтобы попытаться повторно захватить Суджу в Курской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ не будут пытаться отбить Суджу, высказал предположение Марочко.

У президента Украины Владимира Зеленского не хватит ресурсов и армии для того, чтобы попытаться повторно захватить Суджу в Курской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Будут ли пытаться вооруженные формирования Украины отбивать Суджу, я глубоко сомневаюсь. Для этого нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана Зеленского крайне мало», — сказал Марочко в интервью ТАСС.

О полном освобождении Суджи сообщало Минобороны РФ 13 марта. Российские войска продолжают операцию по выбиванию ВСУ из региона.