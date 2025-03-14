На нефтебазу в Туапсе ночью совершили нападение с воздуха

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности. Ограничения введены в 02:53 МСК, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. В ту же ночь аналогичные меры были приняты в аэропорту Саратова (Гагарин), что привело к задержке рейсов, включая рейсы до Сургута (ХМАО).