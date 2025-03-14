Раскрыта судьба бойцов ВС РФ, раненных в результате операции «Труба»

Бойцы спецназа «Ахмат», которые были госпитализированы после участия в операции «Труба» с проходом по газовопроводу до Суджи, идут на поправку. Об этом сообщил их командир генерал-лейтенант Апти Алаудинов.