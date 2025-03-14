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Раскрыта судьба бойцов ВС РФ, раненных в результате операции «Труба»

Бойцы спецназа «Ахмат», которые были госпитализированы после участия в операции «Труба» с проходом по газовопроводу до Суджи, идут на поправку. Об этом сообщил их командир генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Получившие ранения в ходе операции «Труба» чувствуют себя хорошо.

Бойцы спецназа «Ахмат», которые были госпитализированы после участия в операции «Труба» с проходом по газовопроводу до Суджи, идут на поправку. Об этом сообщил их командир генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОперация «Труба»: как российским военным удалось провернуть рисковый маневр по заходу в Суджу.

«(Бойцы “Ахмата” — прим. URA.RU) чувствуют себя хорошо. Им оказывается квалифицированная помощь. Думаю, что в ближайшее время они встанут в строй», — рассказал Алаудинов корреспонденту ТАСС.

Операция «Труба» стала одной из самых результативных за время проведения СВО. Такое мнение высказал Апти Алаудинов, отметив, что результат российских бойцов, участвовавших в ней, превзошел сам себя.