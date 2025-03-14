Очередное уголовное дело в отношении агрессивного учителя возбуждено в Приморье

Установлено, что в правоохранительные органы об этом инциденте никто не сообщал, прокуратура узнала об этом из публикаций в социальных сетях — один из учеников снял происходящее на камеру смартфона, и запись распространилась по региональным telegram-каналам, передаёт ИА DEITA.RU.
Педагог проявил агрессию в отношении ученика шестого класса. Школьник нарушил дисциплину на уроке русского языка, и учительница силой схватила его за плечи, отвесила подростку подзатыльник и высказала в его адрес оскорбление. Прокуратура напоминает, что применение физического или психического насилия по отношению к обучающимся со стороны педагогических работников не допускается, по факту рукоприкладства и оскорбления возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.
В комментариях к видеозаписи с «недозволенными методами воспитания» отмечалось, что на эту учительницу жалобы поступали неоднократно, но «до такого абсурда» её воспитательные методы ещё не доходили.
Ранее по 156-й статье было возбуждено уголовное дело из-за конфликтной ситуации в лицее города Дальнереченска. Ученик не пускал педагога в класс (как пишут новостные telegram-каналы, подросток якобы хотел подшутить над одноклассником и полагал, что не пускает в класс именно его, а не учителя). За это учитель отвесил ему удар по спине указкой, на коже школьника остались следы от удара. Другое подобное дело расследуется в Тавричанке, где учительница первого класса, по версии следствия, «систематически применяла к детям физическое и психологическое насилие». Последней каплей стал инцидент, когда она заклеила ребёнку рот скотчем. Наконец, до уголовного дела дошёл конфликт из-за мобильного телефона между студентом и педагогом колледжа в Большом Камне.
Это только те уголовные дела по статье 156 УК РФ, которые возбудили с начала текущего года.
Ситуация намекает на кадровый дефицит в отрасли: в школах и колледжах остаётся много учителей и преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста, потому что молодёжь идёт в бюджетный сектор сферы образования крайне неохотно (стартовые зарплаты низкие, бюрократическая нагрузка высокая, более прибыльным и приятным делом оказывается частное репетиторство). Нагрузка на оставшихся педагогов растёт, их профессиональное выгорание усугубляется, а помощников в решении конфликтных ситуаций в лице школьных психологов, социальных работников тоже критически не хватает — во многих образовательных организациях таких сотрудников нет в принципе.