Очередное уголовное дело в отношении агрессивного учителя возбуждено в Приморье

Ранее по 156-й статье было возбуждено уголовное дело из-за конфликтной ситуации в лицее города Дальнереченска. Ученик не пускал педагога в класс (как пишут новостные telegram-каналы, подросток якобы хотел подшутить над одноклассником и полагал, что не пускает в класс именно его, а не учителя). За это учитель отвесил ему удар по спине указкой, на коже школьника остались следы от удара. Другое подобное дело расследуется в Тавричанке, где учительница первого класса, по версии следствия, «систематически применяла к детям физическое и психологическое насилие». Последней каплей стал инцидент, когда она заклеила ребёнку рот скотчем. Наконец, до уголовного дела дошёл конфликт из-за мобильного телефона между студентом и педагогом колледжа в Большом Камне.