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Квартирный вопрос: хабаровчанка заказала супругу убийство своего отца

Мужчина обратился в правоохранительные органы и в целях пресечения преступления действовал под контролем оперативников.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась местная жительница за организацию убийства своего отца. Прокуратура Кировского района г. Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы краевого центра, сообщает ИА AmurMedia.

Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства).

С октября по ноябрь 2024 года обвиняемая предложила своему супругу найти исполнителя для убийства ее отца, чтобы в последующем завладеть квартирой погибшего.

Супруг, услышав предложение и понимая, что женщина не намерена отказываться от задуманного, обратился в правоохранительные органы и в целях пресечения преступления стал действовать под контролем оперативных сотрудников.

Для осуществления плана обвиняемая сообщила мужу подробную информацию о родителе, его образе жизни и передала ему деньги за убийство отца в качестве вознаграждения.

В один из дней супруг сообщил ей, что его знакомый убил отца девушки, и показал фотографию, на которой запечатлена имитация обгоревшего трупа.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд г. Хабаровска.