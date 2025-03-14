Квартирный вопрос: хабаровчанка заказала супругу убийство своего отца

В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась местная жительница за организацию убийства своего отца. Прокуратура Кировского района г. Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы краевого центра, сообщает ИА AmurMedia.
Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства).
С октября по ноябрь 2024 года обвиняемая предложила своему супругу найти исполнителя для убийства ее отца, чтобы в последующем завладеть квартирой погибшего.
Супруг, услышав предложение и понимая, что женщина не намерена отказываться от задуманного, обратился в правоохранительные органы и в целях пресечения преступления стал действовать под контролем оперативных сотрудников.
Для осуществления плана обвиняемая сообщила мужу подробную информацию о родителе, его образе жизни и передала ему деньги за убийство отца в качестве вознаграждения.
В один из дней супруг сообщил ей, что его знакомый убил отца девушки, и показал фотографию, на которой запечатлена имитация обгоревшего трупа.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд г. Хабаровска.