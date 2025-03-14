В Приморье предпринимателя осудили за гибель 8-летнего ребёнка на лесопилке

В Приморье Спасский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении предпринимателя, из-за халатности которого погиб ребёнок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Установлено, что в мае 2023 года мужчина не оградил территорию деревообрабатывающего предприятия и не принял мер по обеспечению безопасности объекта. В результате, воспользовавшись свободным доступом, на территорию прошёл 8-летний мальчик, который в ходе игры начал взбираться на штабеля древесины. В какой-то момент одно из брёвен скатилось и придавило ребёнка.
«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на 2,5 млн рублей в пользу семьи погибшего. Также сохранён арест на имущество осуждённого стоимостью 8 млн рублей до исполнения решения по компенсации.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, следственные органы СКР по Приморью завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Артёма, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум своим детям. По данным следствия, 26 декабря 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил на ночь включённую гирлянду на новогодней ёлке. В результате произошло возгорание, а дым быстро распространился по дому, в том числе в комнату, где спали дети 16 и 10 лет. Они не смогли выбраться и погибли от отравления продуктами горения.