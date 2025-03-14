В Приморье предпринимателя осудили за гибель 8-летнего ребёнка на лесопилке

Напомним, следственные органы СКР по Приморью завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Артёма, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум своим детям. По данным следствия, 26 декабря 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил на ночь включённую гирлянду на новогодней ёлке. В результате произошло возгорание, а дым быстро распространился по дому, в том числе в комнату, где спали дети 16 и 10 лет. Они не смогли выбраться и погибли от отравления продуктами горения.