Россиянина оштрафовали за комментарий в Telegram по поводу службы в ВСУ

Штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
Чертановский суд Москвы постановил оштрафовать мужчину, который в комментариях к постам в telegram-канале искал информацию о том, как вступить в Вооруженные силы Украины и уничтожать россиян. Сумма штрафа не уточняется.
«Мужчина в комментариях к постам в украинском telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, “как пойти из РФ на сторону ВСУ”. Какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Мужчина обвинялся в статье КоАП РФ о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. В его сообщениях были обнаружены доказательства психологической и лингвистической направленности на разжигание межрасовой вражды. Тексты содержали элементы, свидетельствующие о распространении идей превосходства и унижения людей на основании их расовой принадлежности.