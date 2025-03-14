Россиянина оштрафовали за комментарий в Telegram по поводу службы в ВСУ

Мужчина обвинялся в статье КоАП РФ о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. В его сообщениях были обнаружены доказательства психологической и лингвистической направленности на разжигание межрасовой вражды. Тексты содержали элементы, свидетельствующие о распространении идей превосходства и унижения людей на основании их расовой принадлежности.