Хорошие были грибы: гражданина КНР посадили в Приморье на 3,5 года

Как установили в суде, в сентябре 2024 года иностранец, зная о действующем запрете на въезд в Россию из-за его прежней судимости за особо тяжкое преступление против жизни, самовольно пересек государственную границу. На территории Приморья он собрал и хранил свыше 250 экземпляров сосновых грибов Matsutake (рядовка мацутакэ), занесённых в Красную книгу РФ. Собранные грибы злоумышленник планировал вывезти в КНР для продажи, но был задержан пограничниками ФСБ региона.