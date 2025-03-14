Хорошие были грибы: гражданина КНР посадили в Приморье на 3,5 года

Гражданин Китая получил три с половиной года строгого режима за незаконное пересечение границы и попытку контрабанды редких грибов. Приговор 53-летнему мужчине вынес Пограничный районный суд Приморья, о чём сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установили в суде, в сентябре 2024 года иностранец, зная о действующем запрете на въезд в Россию из-за его прежней судимости за особо тяжкое преступление против жизни, самовольно пересек государственную границу. На территории Приморья он собрал и хранил свыше 250 экземпляров сосновых грибов Matsutake (рядовка мацутакэ), занесённых в Красную книгу РФ. Собранные грибы злоумышленник планировал вывезти в КНР для продажи, но был задержан пограничниками ФСБ региона.
Суд квалифицировал действия иностранца по трём статьям Уголовного кодекса:
— часть 2 статьи 322 (незаконное пересечение госграницы при запрете на въезд);
— часть 1 статьи 260.1 (незаконный сбор и хранение биоресурсов из Красной книги);
— часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 226 (покушение на контрабанду особо ценных природных объектов).
По данным прокуратуры, изъятые грибы конфискованы в пользу государства. Осуждённый направлен в колонию строгого режима, однако приговор пока не вступил в законную силу — решение может быть обжаловано.
Мацутакэ (с японского: «сосновый гриб») считаются деликатесом в азиатских странах: цена за килограмм этих грибов на чёрном рынке достигает двух тысяч долларов. В России их сбор запрещён из-за угрозы исчезновения вида.