В Приморье китаец получил срок за сбор грибов

Как сообщила прокуратура Приморья, в сентябре 2024 года года китаец самостоятельно незаконно пересек российскую границу. При этом, указало ведомство, гражданин Китая знал, что ему наложен запрет на въезд в страну, поскольку он имеет судимость «за ранее совершенное особо тяжкое преступление против жизни».
В России гражданин КНР собрал более 250 сосновых грибов, относящихся к роду «Рядовка мацутакэ», но был задержан сотрудниками погрануправления УФСБ РФ по Приморью. Изъятые у китайца грибы обращены в собственность РФ, уточняет надзорное ведомство.