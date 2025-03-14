В Приморье китаец получил срок за сбор грибов

Пограничный районный суд Приморского края признал 52-летнего гражданина КНР виновным в незаконном сборе и хранении грибов, занесенных в Красную книгу РФ (ч.1 ст. 260.1 УК РФ), покушении на незаконное перемещении этих грибов через границу (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 226 УК РФ), а также в незаконном пересечении госграницы РФ (ч.2 ст. 322 УК РФ). В качестве наказания ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.