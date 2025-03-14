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Спасатели в Печатниках выманили хомяка из технической ниши в санузле

Спасатели в жилом доме на ул. Гурьянова вытащили хомяка по кличке Лунка из технической ниши в санузле, сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Источник: Freepik

«Хомячиха по кличке Лунка вылезла из клетки, забежала в санузел, а там нырнула под плиту в техническую нишу, где лежат трубы. Для наших заявителей — это пол, для соседей снизу — потолок. Через щель из квартиры снизу спасатели видят Лунку, но вытащить грызуна не получается. Спугнуть боязно, зверек маленький, уйдет глубоко, достать не сможем. Любимые огурчики Лунка схомячила, но к спасателям не вылезла», — говорится в сообщении.

Тогда спасатели попросили хозяйку принести пластиковый тоннель, в котором Лунка играет в клетке. Тоннель установили к отверстию, где сидело животное, и через некоторое время она влезла в знакомый тоннель.