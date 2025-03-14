9NEWS: самолет загорелся в аэропорту американского Денвера

Самолет загорелся на территории аэропорта Денвера.
Пассажирский самолет загорелся в авиагавани Денвера (США). Об этом сообщил местный телеканал 9NEWS со ссылкой на очевидцев и представителей аэропорта. Отмечается, что о пострадавших ничего неизвестно.
«По словам представителя авиагавани, пассажиры были эвакуированы из дымящегося лайнера American Airlines. Пока неясно, были ли у них ранения», — говорится в сообщении телеканала на Youtube.
Очевидцы публикуют кадры с места событий в соцсетях. На них из внутренней части самолета выходит дым, а на крыле стоят люди.