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9NEWS: самолет загорелся в аэропорту американского Денвера

Пассажирский самолет загорелся в авиагавани Денвера (США). Об этом сообщил местный телеканал 9NEWS со ссылкой на очевидцев и представителей аэропорта. Отмечается, что о пострадавших ничего неизвестно.

Самолет загорелся на территории аэропорта Денвера.

Пассажирский самолет загорелся в авиагавани Денвера (США). Об этом сообщил местный телеканал 9NEWS со ссылкой на очевидцев и представителей аэропорта. Отмечается, что о пострадавших ничего неизвестно.

«По словам представителя авиагавани, пассажиры были эвакуированы из дымящегося лайнера American Airlines. Пока неясно, были ли у них ранения», — говорится в сообщении телеканала на Youtube.

Очевидцы публикуют кадры с места событий в соцсетях. На них из внутренней части самолета выходит дым, а на крыле стоят люди.