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На Кубани загорелся резервуар нефтезавода после атаки БПЛА

По предварительным данным, на территории нефтезавода в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибивших на место пожарных расчетах.

На месте ЧП уже работают экстренные службы.

По предварительным данным, на территории нефтезавода в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибивших на место пожарных расчетах.

«На территории Туапсинского НПЗ горит один из резервуаров», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канал Shot. В городе сейчас нормализовалась обстановка, а взрывы стихли, рассказывают горожане.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее в Туапсе включали сирены. В аэропорту Сочи вводили план «Ковер». Рейсы на вылет и прилет задерживали. По данным журналистов, ограничения уже сняли.