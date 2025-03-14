На Кубани загорелся резервуар нефтезавода после атаки БПЛА

На месте ЧП уже работают экстренные службы.
По предварительным данным, на территории нефтезавода в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибивших на место пожарных расчетах.
«На территории Туапсинского НПЗ горит один из резервуаров», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канал Shot. В городе сейчас нормализовалась обстановка, а взрывы стихли, рассказывают горожане.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее в Туапсе включали сирены. В аэропорту Сочи вводили план «Ковер». Рейсы на вылет и прилет задерживали. По данным журналистов, ограничения уже сняли.