Что случилось в селе Хабаровского края, где при взрыве погибла женщина?

Вечером 13 марта 2025 года в селе Благодатное Хабаровского района произошёл хлопок газовоздушной смеси в одном из частных домов на улице Вичирко. В результате взрыва обрушились конструкции в жилой части дома, а также возникло возгорание. На месте работали пожарные и спасатели, которые оперативно ликвидировали огонь на площади 3 квадратных метра.