Что случилось в селе Хабаровского края, где при взрыве погибла женщина?

Вечером 13 марта в одном из домов в Хабаровском районе прогремел взрыв.
Вечером 13 марта 2025 года в селе Благодатное Хабаровского района произошёл хлопок газовоздушной смеси в одном из частных домов на улице Вичирко. В результате взрыва обрушились конструкции в жилой части дома, а также возникло возгорание. На месте работали пожарные и спасатели, которые оперативно ликвидировали огонь на площади 3 квадратных метра.
Что происходило на месте происшествия?
На место происшествия сразу прибыли спасательные службы, включая краевую противопожарную службу и МЧС России. Спасатели организовали работы по разбору завалов и обрушившихся конструкций.
Под завалами обнаружили погибшую 50-летнюю женщину, которая находилась в здании на момент происшествия. С использованием гидравлического инструмента её тело извлекли и передали сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства.
Для разбора конструкций был привлечён кран от ПСО МЧС России из села Ракитное.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных и следственных органов, а также оперативная группа и психолог МЧС России. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Какая версия случившегося рассматривается?
Согласно предварительной информации, причиной взрыва могло стать использование бытового газового баллона.
Следователи проводят осмотр места происшествия и другие процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.
Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено дело по факту гибели женщины. Расследование продолжается по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Прокуратура Хабаровского района внимательно следит за ситуацией и проводимой проверкой. В частности, уделяется внимание правам дочери погибшей и обеспечению ей всех необходимых мер поддержки в этот трудный период.