Власти Кубани раскрыли правду о горящем нефтезаводе

«Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы», — написал Бойко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. По его словам, пожар уже находится под контролем спасательных служб.