Пассажиры загоревшегося в США самолеты спасались на его крыле

В аэропорту Денвера, штат Колорадо, произошло возгорание самолета. Пассажиры, охваченные паникой, пытались спастись на крыле воздушного судна.
Пожар произошел на борту авиакомпании American Airlines. Он вызвал сильное задымление на воздушном судне, из-за чего пассажиры были вынуждены стоять на крыле самолета, ожидая прибытия помощи.
На видео, снятом в зале аэропорта, запечатлена эвакуация пассажиров. Информации о пострадавших не поступало, и пожар был вовремя ликвидирован.
Ранее в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, произошла авария небольшого самолета. По информации местного телеканала WGAL, среди людей, находившихся на месте происшествия, есть пострадавшие.