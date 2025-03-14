Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры загоревшегося в США самолеты спасались на его крыле

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Денвера, штат Колорадо, произошло возгорание самолета. Пассажиры, охваченные паникой, пытались спастись на крыле воздушного судна.

Пожар произошел на борту авиакомпании American Airlines. Он вызвал сильное задымление на воздушном судне, из-за чего пассажиры были вынуждены стоять на крыле самолета, ожидая прибытия помощи.

На видео, снятом в зале аэропорта, запечатлена эвакуация пассажиров. Информации о пострадавших не поступало, и пожар был вовремя ликвидирован.

Ранее в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, произошла авария небольшого самолета. По информации местного телеканала WGAL, среди людей, находившихся на месте происшествия, есть пострадавшие.