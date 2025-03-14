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Появились кадры с мощным пожаром на нефтебазе в Туапсе

В Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод, опубликованы соответствующие кадры. В тушении крупного возгорания участвуют 16 пожарных расчетов. Об этом сообщает Shot.

В Краснодарском крае горит нефтебаза.

В Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод, опубликованы соответствующие кадры. В тушении крупного возгорания участвуют 16 пожарных расчетов. Об этом сообщает Shot.

«В Туапсе тушат НПЗ. В данный момент пожарные пытаются локализовать возгорание», — передают авторы канала. Информацию о происшествии подтвердил глава района Сергей Бойко. Отмечается, что ситуация находится под контролем. Причиной возгорания послужила атака со стороны беспилотников.

О пожаре стало известно этой ночью. О пострадавших в ходе происшествия не сообщается.