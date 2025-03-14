Появились кадры с мощным пожаром на нефтебазе в Туапсе

«В Туапсе тушат НПЗ. В данный момент пожарные пытаются локализовать возгорание», — передают авторы канала. Информацию о происшествии подтвердил глава района Сергей Бойко. Отмечается, что ситуация находится под контролем. Причиной возгорания послужила атака со стороны беспилотников.