Появились кадры с мощным пожаром на нефтебазе в Туапсе

В Краснодарском крае горит нефтебаза.
В Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод, опубликованы соответствующие кадры. В тушении крупного возгорания участвуют 16 пожарных расчетов. Об этом сообщает Shot.
«В Туапсе тушат НПЗ. В данный момент пожарные пытаются локализовать возгорание», — передают авторы канала. Информацию о происшествии подтвердил глава района Сергей Бойко. Отмечается, что ситуация находится под контролем. Причиной возгорания послужила атака со стороны беспилотников.
О пожаре стало известно этой ночью. О пострадавших в ходе происшествия не сообщается.