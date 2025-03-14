Транспортная прокуратура разберется с часовым ожиданием омичей на переезде

Омская транспортная прокуратура разберется с ЧП на железнодорожном переезде в поселке Магистральный Омского района. Накануне в соцсети появился пост о том, что омичи вынуждены были час стоять на железнодорожном переезде из-за внезапной остановки состава.
Прокуратура отреагировала на сообщение из социальных сетей и провела проверку. В итоге, начальнику Западно-Сибирской дирекции управления движением ОАО «РЖД» внесено представление об устранении нарушений.
В ответ на действия прокуратуры руководство дирекции, по данным надзорного ведомства, представила комплекс мер по улучшению работы железнодорожных станций и разработке специальной технологии пропуска автотранспорта через переезды в случае внештатных ситуаций. Проблема на данный момент устранена.
Ранее мы писали, что в Омске больше всего подорожали услуги проезда на железнодорожном транспорте.