РБК-Украина: Киев предлагал подписать ресурсную сделку, но США отказали

США решили отложить подписание сделки с Киевом.
Украина согласилась на сделку с США по добыче полезных ископаемых, однако Вашингтон решил взять паузу. Детали о встрече 11 марта в Джидде сообщают источники «Суcпiльне» и «РБК-Украина».
«Соглашение [было] одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (США — прим.ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом», — цитирует РБК сообщение источников. Однако США взяли паузу и предложили подписать сразу более широкое соглашение.
Ресурсную сделку должны были обсудить президент США Дональд Трамп и украинский глава Владимир Зеленский 28 февраля в Овальном кабинете. Однако Зеленский устроил перепалку с Трампом, а вскоре спешно покинул Белый дом. А уже 11 марта переговоры по сделке прошли в Джидде.