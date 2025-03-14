РБК-Украина: Киев предлагал подписать ресурсную сделку, но США отказали

«Соглашение [было] одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (США — прим.ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом», — цитирует РБК сообщение источников. Однако США взяли паузу и предложили подписать сразу более широкое соглашение.