ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, горит тысяча «квадратов»: главное о происшествии

Пожарные расчеты продолжают участвовать в ликвидации огня на нефтезаводе в Туапсе.
В Туапсе ночью 14 марта произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. Глава округа Сергей Бойко сообщил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Главное о происшествии — в материале URA.RU.
На Кубани загорелся резервуар нефтезавода после атаки БПЛА.
По сообщениям очевидцев и telegram-канала Shot, на нефтезаводе в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся резервуар. После того как начался пожар, в городе сработали сирены, а в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» и задержаны рейсы. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.
Что сейчас происходит на месте пожара.
Глава округа Сергей Бойко сообщил, что пострадавших нет. По его словам, пожар начался в 03:07 по местному времени. Сейчас он находится на месте происшествия, где в тушении огня участвуют 16 пожарных расчетов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Telegram-канал Shot опубликовал кадры с места возгорания.