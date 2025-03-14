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ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, горит тысяча «квадратов»: главное о происшествии

в материале URA.RU.

Пожарные расчеты продолжают участвовать в ликвидации огня на нефтезаводе в Туапсе.

В Туапсе ночью 14 марта произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. Глава округа Сергей Бойко сообщил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Главное о происшествии — в материале URA.RU.

На Кубани загорелся резервуар нефтезавода после атаки БПЛА.

По сообщениям очевидцев и telegram-канала Shot, на нефтезаводе в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся резервуар. После того как начался пожар, в городе сработали сирены, а в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» и задержаны рейсы. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Что сейчас происходит на месте пожара.

Глава округа Сергей Бойко сообщил, что пострадавших нет. По его словам, пожар начался в 03:07 по местному времени. Сейчас он находится на месте происшествия, где в тушении огня участвуют 16 пожарных расчетов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Telegram-канал Shot опубликовал кадры с места возгорания.