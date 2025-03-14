ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, горит тысяча «квадратов»: главное о происшествии

По сообщениям очевидцев и telegram-канала Shot, на нефтезаводе в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся резервуар. После того как начался пожар, в городе сработали сирены, а в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» и задержаны рейсы. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.