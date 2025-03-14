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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе, возник пожар

На территории нефтебазы в Туапсе горит один из резервуаров с бензином, пожар распространился на тысячу кв.м.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Комплекс расположен на территории Туапсе. После атаки дронов начался пожар. Возгорание распространилось на площади более тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Пожар начался в ночь на 14 марта. Загорелся резервуар с бензином. Спецслужбы уже тушат пожар. В операции принимают участие 121 человек и 39 единиц специальной техники. На месте ЧП находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

По его информации, возгорание произошло в 03:07. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Власти региона держат ситуацию под контролем.

Ранее на территории Кубани объявили ракетную опасность. Аэропорт Сочи временно не принимал и не выпускал самолеты.