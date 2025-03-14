Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе, возник пожар

ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Комплекс расположен на территории Туапсе. После атаки дронов начался пожар. Возгорание распространилось на площади более тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Пожар начался в ночь на 14 марта. Загорелся резервуар с бензином. Спецслужбы уже тушат пожар. В операции принимают участие 121 человек и 39 единиц специальной техники. На месте ЧП находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
По его информации, возгорание произошло в 03:07. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Власти региона держат ситуацию под контролем.
Ранее на территории Кубани объявили ракетную опасность. Аэропорт Сочи временно не принимал и не выпускал самолеты.