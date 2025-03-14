Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе, возник пожар

Пожар начался в ночь на 14 марта. Загорелся резервуар с бензином. Спецслужбы уже тушат пожар. В операции принимают участие 121 человек и 39 единиц специальной техники. На месте ЧП находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.