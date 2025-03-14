В Хабаровске двух мужчин осудили за контрабанду бивней мамонта

«Индустриальный районный суд города Хабаровска вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Хабаровска и 42-летнего жителя Уссурийска. Они осуждены по п. “в” ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.
Установлено, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года соучастники организовали контрабанду в Китай и Нидерланды порядка 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов общей стоимостью свыше 113 млн рублей. Имея лицензию на сбор палеонтологических материалов в Чукотском автономном округе, осужденные фактически приобретали их без документов у частных искателей в Республике Саха (Якутия). Для получения разрешений на экспорт мужчины представили недостоверные сведения о законном источнике происхождения продукции.
Суд приговорил виновных к 7 годам и 7 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.