Студент одного из вузов Москвы обвиняется в терроризме

«Сафаров Риад Хикметович, 10.09.2006, студент, гражданин Российской Федерации, несудимый, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту)», — сказано в одном из документов дела, которое было возбуждено 23 января. В настоящий момент он взят под стражу по решению суда.
Как сказано в материалах расследования, до ареста Сафаров жил в населенном пункте Щербинка в Новой Москве. У него был проведен обыск, изъяты коллекция ножей, помповое ружье, две гранаты, а также литература, посвященная оружию и тактике ведения стрелкового боя.