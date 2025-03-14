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Студент одного из вузов Москвы обвиняется в терроризме

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение учащемуся одного из столичных вузов Риаду Сафарову в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Сафаров Риад Хикметович, 10.09.2006, студент, гражданин Российской Федерации, несудимый, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту)», — сказано в одном из документов дела, которое было возбуждено 23 января. В настоящий момент он взят под стражу по решению суда.

Как сказано в материалах расследования, до ареста Сафаров жил в населенном пункте Щербинка в Новой Москве. У него был проведен обыск, изъяты коллекция ножей, помповое ружье, две гранаты, а также литература, посвященная оружию и тактике ведения стрелкового боя.