Студент одного из вузов Москвы обвиняется в терроризме

Как сказано в материалах расследования, до ареста Сафаров жил в населенном пункте Щербинка в Новой Москве. У него был проведен обыск, изъяты коллекция ножей, помповое ружье, две гранаты, а также литература, посвященная оружию и тактике ведения стрелкового боя.