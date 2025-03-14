Советник Трампа «осторожно оптимистично» высказался по урегулированию на Украине

«Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм», — сказал Уолтц в интервью телеканалу Fox News. Он также добавил, что спецпосланник Уиткофф «привезет для оценки» важную информацию, полученную в ходе его визита в Россию.