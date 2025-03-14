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В Андижане поезд сбил пешехода

Vaib.uz (Узбекистан. 14 марта). В Андижане произошел серьезный инцидент — поезд сбил пешехода. Происшествие случилось 13 марта в 10:22. Прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила 26-летнего молодого человека с тяжелыми травмами. Пострадавший оказался глухонемым, что, возможно, стало одной из причин трагедии.

Источник: Vaib.Uz

По данным Управления здравоохранения Андижанской области, пострадавшего срочно доставили в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Врачи оперативно провели спасательную операцию, которая прошла успешно.

Среди полученных травм: тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома, рваная рана в области головы, вывих и перелом правого голеностопного сустава, посттравматическая кома.

Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Он остается под наблюдением врачей, а его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.

Обстоятельства происшествия уточняются.