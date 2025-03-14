В Андижане поезд сбил пешехода

По данным Управления здравоохранения Андижанской области, пострадавшего срочно доставили в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Врачи оперативно провели спасательную операцию, которая прошла успешно.
Среди полученных травм: тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома, рваная рана в области головы, вывих и перелом правого голеностопного сустава, посттравматическая кома.
Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Он остается под наблюдением врачей, а его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.
Обстоятельства происшествия уточняются.