Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском под суд пойдёт водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП

В результате аварии один человек погиб, трое получили тяжкий вред здоровью.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В суд ушло дело о ДТП с пассажирским автобусом в Черпановском районе. Водителя ПАЗа обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.

В результате аварии, которая произошла в августе прошлого года на дороге К-14 сообщением «104 км автодороги Р-256 Чуйский тракт — Сузун», погибла женщина, ещё трое пассажиров серьёзно пострадали.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, водитель автобуса выезжал от остановки общественного транспорта и потерял контроль над управлением. В результате автобус вылетел в кювет перед мостом через реку Крутишка.

Уголовное дело будет рассматривать Черепановский районный суд.