Под Новосибирском под суд пойдёт водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП

В суд ушло дело о ДТП с пассажирским автобусом в Черпановском районе. Водителя ПАЗа обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.
В результате аварии, которая произошла в августе прошлого года на дороге К-14 сообщением «104 км автодороги Р-256 Чуйский тракт — Сузун», погибла женщина, ещё трое пассажиров серьёзно пострадали.
По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, водитель автобуса выезжал от остановки общественного транспорта и потерял контроль над управлением. В результате автобус вылетел в кювет перед мостом через реку Крутишка.
Уголовное дело будет рассматривать Черепановский районный суд.