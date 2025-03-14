Отцы и дети. Внучку экс-мэра Самары Тархова могут лишить сына

Всю страну потрясла история о безжалостной расправе внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова над собственными бабушкой и дедушкой. А теперь может встать вопрос о том, что она лишиться и своего сына. Напомним, в Самаре бывшего мэра с супругой отравили, заморозили при помощи азота и расчленили. Внучка, признавшаяся в убийстве, рассказала, как раскидала части тел родственников по мусорным контейнерам. Вскользь упоминается о сыне обвиняемой — маленьком мальчике, который мог отчасти стать причиной ссор в именитом семействе Тарховых. Наручники, приют, опека. Екатерина Бельская (Тархова) жила с шестилетним сыном в элитном самарском ЖК. После того, как женщину забрали 4 февраля 2025 года полицейские, мальчиком начали заниматься государственный службы. Мать арестовали буквально на глазах малыша. Пока женщину, скованную наручниками, уводили, малыш испытал сильнейший стресс. Его забрали сотрудники ПДН и поместили в социальный приют. «По результатам проведенного психологического обследования ребенка установлено, что его психоэмоциональное состояние стабильное, эмоциональный фон адекватный. В соответствии с рекомендациями психолога с ребенком проводят психокоррекционную работу, направленную на адаптацию несовершеннолетнего. С мальчиком занимаются психологи, ему оказывается вся необходимая поддержка», — рассказали в министерстве социально-демографической политики. Но надолго малыш в приюте не задержался. Родная кровь. У малыша есть отец — гражданин Израиля. Он отреагировал на жуткие новости и объяснил, что хочет забрать ребенка и даже сдал тест ДНК, чтобы подтвердить родство с мальчиком. Сейчас мужчина женат, у него двое детей в браке. Также у мальчика есть бабушка — дочь Виктора и Натальи Тарховых — Людмила. Правда она сейчас отбывает наказание за вымогательство и находится в местах не столь отдаленных. Кстати, в шоу «Малахов» на канале «Россия» демонстрировали переписку Людмилы с подругой. Женщина говорила о неадекватности собственной дочери, Екатерины. Она отмечала, что та грозила отравить внука. И обеспокоенная бабушка продумывала план, как забрать мальчика от такой матери. Но забрали в итоге сына Екатерины те, кто обеспечивает ребенку сейчас безопасность. Их имена не афишируют, хотя известно, что у мальчика есть крестная, которая изначально выразила желание заняться его воспитанием. 14 февраля сына Тарховой передали под предварительную опеку. Без родительских прав. Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал samara.aif.ru, что в России лишение родительских прав не происходит автоматически после осуждения за преступление, независимо от его тяжести. Чтобы лишить родительских прав, нужны основания, которые закреплены в статье 69 Семейного кодекса РФ и включают: * жестокое обращение с ребёнком. * злоупотребление родительскими правами. * хроническую зависимость от алкоголя или наркотиков. * совершение умышленного преступления против жизни или здоровья членов семьи. «В случае Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих родственников, её осуждение может стать основанием для лишения родительских прав. При рассмотрении этого вопроса суд будет опираться на вступивший в законную силу приговор или иное решение органов следствия, подтверждающее факт преступления. Важно отметить, что в отношении 6-летнего сына Екатерины уже проводятся следственные действия с участием психолога. Хотя в настоящее время не установлено, знал ли ребёнок об убийстве, этот факт будет иметь существенное значение при рассмотрении вопроса о лишении родительских прав», — объясняет юрист. Он подчеркнул, что если ребёнок помещён под опеку или в детский дом, его биологическая мать сохраняет право на общение с ним, если это не противоречит его интересам. Однако окончательное решение о родительских правах может быть принято только в рамках отдельного гражданского процесса. «Лишение родительских прав в данном случае весьма вероятно, но его реализация возможна только после вынесения соответствующего судебного решения в порядке гражданского судопроизводства. При этом согласно п. 2 ст. 70 СК РФ, в рассмотрении дела обязательно участие прокурора и органа опеки и попечительства», — добавил Адамс.