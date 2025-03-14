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В Уфе восстановили работу котельной № 27, из-за которой дома остались без тепла

Работы по восстановлению котельной № 27 завершены.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МУП УИС завершили ремонтные работы на котельной № 27, и теперь она функционирует в штатном режиме. Все жилые дома и социальные объекты, включая школы и детские сады, расположенные в Кировском и Советском районах, подключены к системе отопления. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Однако для выхода на нормативный температурный режим потребуется некоторое время, и администрация просит жителей отнестись к этому с пониманием.

— Если в вашей квартире до сих пор отсутствует тепло или горячая вода, просьба сообщить об этом в диспетчерские службы МУП УИС: для Кировского района — 246−01−47, для Советского района — 246−37−52. Также можно позвонить по многоканальному телефону: 8−800−250−52−80 или обратиться в свою управляющую компанию, — написал Мавлиев.

На время восстановления теплоснабжения Лицей № 94 и Школа № 108 переведены на дистанционное обучение. Воспитанники шести детских садов (№ 105, 249, 62, 326, 277, 251) временно могут посещать другие дошкольные учреждения (№ 235, 244, 249/2).

Добавим, что по факту коммунальной аварии, оставившей без горечей воды и отопления 350 уфимских домов, прокуратура начала проверку.

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