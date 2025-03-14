В Уфе восстановили работу котельной № 27, из-за которой дома остались без тепла

— Если в вашей квартире до сих пор отсутствует тепло или горячая вода, просьба сообщить об этом в диспетчерские службы МУП УИС: для Кировского района — 246−01−47, для Советского района — 246−37−52. Также можно позвонить по многоканальному телефону: 8−800−250−52−80 или обратиться в свою управляющую компанию, — написал Мавлиев.