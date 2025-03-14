Reuters: проект саммита G7 не упоминает новые санкции против России

«В проекте коммюнике не упоминается о возможных новых санкциях в отношении России», — говорится в материале агентства. В то же время, в документе говорится о важности надежных гарантий безопасности для соблюдения режима прекращения огня и защиты Украины «от будущего нападения». В том числе, проект выражает поддержку действиям Соединенных Штатов в Джидде и призывает Россию «безоговорочно» присоединиться к этим усилиям.